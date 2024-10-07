Yunusemre Belediyesi'nden Miniklere Robotik Kodlama Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunusemre Belediyesi'nden Miniklere Robotik Kodlama Eğitimi

Yunusemre Belediyesi, 3, 4 ve 5 yaş çocuklar için Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde robotik kodlama dersleri vermeye başladı. Eğitimler eğlenceli bir şekilde yapılırken, kayıtlar devam ediyor.

07.10.2024 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde robotik kodlama dersleri veriyor. 3, 4 ve 5 yaş çocuklar için verilen eğitimlere kayıtlar devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde robotik kodlama eğitimleri veriyor. Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilen robotik kodlama derslerinde çocuklar eğlenerek öğrenme şansı buluyor. Merkezde Bilim Yunusemre Teknoloji Öğretmeni Enes Göde tarafından verilen dersler haftada bir saat tüm Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde veriliyor.

Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde hafta içi her gün 3, 4 ve 5 yaş sabah 08.30 ile 12.30 öğleden sonra 13.30 ile 17.30 saatleri arasında iki grup halinde verilen eğitimlere kayıtlar devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Teknoloji, Yunusemre, Eğitim, Güncel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi'nden Miniklere Robotik Kodlama Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:13 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
16:59 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul’da çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
14:57 Katledilen İkbal Uzuner’in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
14:52 Ünlü market zinciri banka kuruyor Ünlü market zinciri banka kuruyor
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
08:44 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner’in annesi eşimi arayıp ’Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler’ demiş 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş
08:11 İstanbul’daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
04:39 Ankara’da kamyonla çarpışan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti Ankara'da kamyonla çarpışan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
02:10 Emniyet, Esenyurt’ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti Emniyet, Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
01:26 Jandarma 9.690 Uzman Erbaş Alacak Jandarma 9.690 Uzman Erbaş Alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 18:02:54. #1.11#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi'nden Miniklere Robotik Kodlama Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.