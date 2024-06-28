Yunusemre Belediyesi, Süreyya Tabiat Parkı'ndaki çalışmalarında sona yaklaşıyor - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi, Süreyya Tabiat Parkı'ndaki çalışmalarında sona yaklaşıyor

Yunusemre Belediyesi, Süreyya Tabiat Parkı'ndaki çalışmalarında sona yaklaştı. Belediye Başkanı Semih Balaban, parkın hizmete açıldıktan sonra ilçenin önemli yerlerinden biri olacağını söyledi. Süreyya Tabiat Parkı'nda sona yaklaşıldığını belirten Başkan Balaban, parkın Temmuz ayında halkın hizmetine sunulacağını ve açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağını açıkladı. Ayrıca, parka giriş ücreti alınmayacak ve otopark hizmeti sunulacak.

28.06.2024 14:28  Güncelleme: 16:18
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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, Süreyya Tabiat Parkı'ndaki çalışmalarında sona yaklaştı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Semih Balaban, parkın hizmete açıldıktan sonra ilçenin önemli yerlerinden biri olacağını söyledi.

Geçen haftalarda çalışmaların başladığı Süreyya Tabiat Parkı'nda, sona yaklaşıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, tabiat parkında belediye ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Balaban'a CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları, MAYEB Genel Müdürü Cahit Kaplan, daire müdürleri ve muhtarlar eşlik etti.

Açılışa, CHP Genel Başkanı Özel de katılacak

Başkan Balaban, "Süreyya Tabiat Parkı'nda sona yaklaşıyoruz. Süreyya Tabiat Parkını söz verdiğimiz gibi Temmuz Ayı içerisinde halkımızın hizmetine sunacağız. Az bir işimiz kaldı. Genel Başkanımız Özgür Özel'in katılımıyla tabiat parkımızı halkımızın hizmetine kazandıracağız. Genel Başkanımızın Manisa'ya geliş programı netleştiğinde net olarak açılış tarihini halkımız paylaşacağız. Süreyya Tabiat Parkı Manisa'nın nefes borusu olacak. Halkımıza ücretsiz şekilde hizmet verecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Başkan Balaban ayrıca,  otopark ile giriş ücretinin alınmayacağının da müjdesini verdi.

Kaynak: ANKA

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