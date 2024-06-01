Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Ortak Çöp Toplama Etkinliği

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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, 'Dünya Çevre Günü Temizlik Etkinliği' kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çöp toplama çalışması yaptı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte, 3 ton çöp toplandı.

Yunusemre Belediyesi tarafından 'Temiz Yunusemre, Temiz Çevre' kampanyasının bu haftaki durağı, Kent Ormanı oldu. Dünya Çevre Günü kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen etkinliğe, belediye başkanını temsilen Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Özel Kalem Müdürü Seyitali Özmen, CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan, birim müdürleri, Anemon Dağcılık Grubu, Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Türk Kızılayı Gönüllüleri ve birçok sivil toplum örgütü katıldı.

Kent Ormanı'nda başlayan etkinlik, Yunus Emre Kültür Parkı'nda sona erdi. 3 saat süren etkinlikte Yunusemreli çevreciler yaklaşık 3 ton çöp topladı.