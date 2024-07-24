Yunusemre Belediyesi Yaz Spor Okulu'nda Yüzme Kursları Başladı

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi'nin Yuntdağı ilçesinde çocuklar ve gençler için açtığı Yaz Spor Okulu yüzme kursları başladı.

Yunusemre Belediyesi tarafından Yuntdağı'nda yaşayan çocuk ve gençlere yönelik açılan Yaz Spor Okulu'nda yüzme kursları başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce de desteklenen kurs kapsamında ilçedeki iki havuza taşınan çocuklar, serinlerken yüzm öğreniyor.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Muradiye Sosyal Tesisleri'nde başlayan kursu ziyaret ederek, çocukların yüzme sevincini paylaştı. Kursların planlı çalışmalarla hafta içi yapılacağını kaydeden Başkan Kanik, "Amacımız tüm evlatlarımızı güzel yarınlara en iyi şekilde hazırlamaktır. Onlara eğitimde olduğu gibi sporda da fırsat eşitliğini sunan Yunusemre Belediye Başkanı'mız Semih Balaban'a teşekkür ediyoruz. Bu yaz Yuntdağı'nda her çocuğu sporla buluşturacağız" diye konuştu.