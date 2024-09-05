Yunusemre Belediyespor, 8-16 yaş grubu için kış okçuluk kursu açtı

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(MANISA)- Yunusemre Belediye spor, 8-16 yaş grubu için kış okçuluk kursu açtı.

Amatör sporun gelişimi için çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyespor'da kış spor okulları heyecanı başlıyor. Çocukları kış mevsiminde de sporla buluşturmak isteyen Mavi Beyazlı kulüp, futbol, yüzme, basketbol ve voleybol branşlarında açtığı kurslara okçuluk branşını da ekledi.

Konuya ilişkin Yunusemre Belediyespor'dan yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının Yunusemre Belediyesi'nde başladığı, ilk antrenmanın ise 16 Eylül Pazartesi günü başlayacağı bildirildi. Söz konusu açıklamada kızlarda ve erkeklerde 8-16 yaş grubundaki kursların pazartesi ve çarşamba günleri 18.00-19.00 saatlerinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirileceği kaydedilirken, kurslarla ilgili detaylı bilginin ise 444 62 09 numaralı telefon hattından alınabileceği ifade edildi.