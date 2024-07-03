Yunusemre Belediyespor Badmintoncuları Türkiye Şampiyonasından Madalyalarla Döndü

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(MANİSA)- Yunusemre Belediyespor'un badmintoncuları, Çorum'da yapılan 9-11 Yaş Badminton Türkiye Şampiyonası'ndan kupa ve madalyalarla döndü.

Yunusemre Belediyespor'un sporcuları, Çorum'da düzenlenen 9-11 Yaş Badminton Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı kaydetti. Şampiyonada çift kızlarda Irmak Denktaş ve Elif Ada Ceylan Türkiye şampiyonu oldu. İki sporcu ayrıca tek kızlarda da 3'üncü olarak bronz madalya aldı. 9 yaş mix kategorisinde mücadele eden Can Abdullahoğlu Türkiye 3'üncüsü olarak alkış alırken, Yunusemre Belediyespor 11 yaş genel sıralamasında ise Türkiye 2'incisi olmayı başardı.

Belediyespor Badminton Antrenörü İsmet Özel, "Bu başarıyı bekliyorduk. Emeklerimizin karşılığını aldık. Çok mutluyuz. Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve Kulüp Başkanımız Bülent Kanik'e teşekkür ederiz" dedi.