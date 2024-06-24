Yunusemre Belediyespor Kulübü Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor Kulübü Yaz Spor Okulları Açıldı

Yunusemre Belediyespor Kulübü bünyesinde hayata geçirilen yaz spor okullarında, 14 branşta 2 bin öğrenci hem sosyalleşecek hem de ilgi duyduğu spor dalında kendini geliştirecek.

24.06.2024 14:33
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(MANİSA) - Yunusemre Belediye spor Kulübü bünyesinde hayata geçirilen yaz spor okullarında, 14 branşta 2 bin öğrenci hem sosyalleşecek hem de ilgi duyduğu spor dalında kendini geliştirecek.

Yunusemre Belediyespor Kulübü bünyesinde hizmet veren yaz spor okullarının sezon açılışını Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban yaptı. Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri'nde düzenlenen Futbol Spor Okulu açılış törenine, Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci, Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Bülent Kanik, belediye birim müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler ve veliler ile sohbet eden Başkan Balaban, sporun ve sporcunun yanında olacaklarını belirtti. Başkan Balaban, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız burada hem yeni çevreler edinecek daha da sosyalleşecek hem de spor ile kendini bulacak. Aynı zamanda o çok ciddi bir sorun olan sosyal medya algısından da bir miktar kurtulacak. Bu güzel sporcular iyi bir yaz kampını Yunusemre Belediyesi'nin güvencesi altında geçirecekler. Her zaman söylüyorum biz profesyonel spora hiçbir zaman yatırım yapmayacağız. Profesyonel futbola yatırım yapmayacağız. Bütün yatırımlarımız amatör spor ve bu pırıl pırıl gençlerimiz için olacak. Emeği geçen ve geçecek olan herkese çok teşekkür ediyorum."

Yaz spor okulları, eylül ayına kadar 2 bin sporcu adayı öğrenciye hizmet verecek.

Kaynak: ANKA

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