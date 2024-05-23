Yunusemre Belediyespor Tekvandocuları Multi Avrupa Oyunları\'nda madalya için mücadele edecek

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(MANİSA)- Yunusemre Belediyespor'un tekvandocuları, Ankara'da düzenlenecek Multi Avrupa Oyunları'nda madalya için mücadele edecek.

Yunusemre Belediyespor'un tekvandocuları, 24 - 26 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak Multi Avrupa Oyunları öncesinde Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı makamında ziyaret etti. Sporcularla gurur duyduğunu belirten Başkan Balaban, oyunlara katılacak ekibe başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Tekvando Antrenörü Serap Aydeniz ise verilen desteğe layık olmaya çalıştıklarını kaydederek, Ankara'dan başarıyla dönmek için tüm gayreti göstereceklerini söyledi. Ziyarete Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Manisa İl Temsilcisi Gökay Budak, Tekvando Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Süleyman Başar da eşlik etti.

Müsabakalarda Selvinaz Küçükcankurtaran, Gülcan Kinali, Alperen Aktaş ve Umut Furkan Akdağ madalya için ter dökecek. Oyunlar sonunda Gençler kategorisinde ilk dörde giren sporcular ile Yıldızlar kategorisinde ilk ikiye giren sporcular, bu yıl yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.