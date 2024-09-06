Yunusemre Belediyespor\'un genç futbolcuları Karşıyaka\'ya transfer oldu

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyespor'un 2008 doğumlu genç futbolcularından Ahmet Mert Karaca ve Fırat Yalçın, İzmir'in Karşıyaka kulübüne transfer oldu.

Manisa'da futbol altyapısına önem veren Yunusemre Belediyespor'un genç oyuncularından Ahmet Mert Karaca (forvet) ve Fırat Yalçın (stoper), İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'ya transfer oldu. Mavi-Beyazlı kulübün 2008 yaş grubu futbol takımında geçen sezon gösterdikleri performansla öne çıkan iki oyuncu, gerçekleşen transferle futbol hayatlarını TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın altyapısında sürdürecek.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik yaptığı açıklamada, asıl amaçlarının gençleri yetiştirip Türk futboluna kazandırmak olduğunu belirterek, iki futbolcuya emekleri için teşekkür ederek bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi.

Gelecekte profesyonel futbolcu olup milli takımda oynamayı hedeflediklerini belirten Ahmet Mert Karaca ve Fırat Yalçın da transfere katkılarından ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a, Kulüp Başkanı Bülent Kanik'e, yöneticilere ve altyapı antrenörlerine teşekkür etti.