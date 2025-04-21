Yunusemre'de 23 Nisan Coşkusu Başladı

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan Özel Manisa Yunusemre Anaokulu ile Muradiye, Kaynak, Barbaros ve Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde eğitim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlenen etkinlikler ile kutluyor.

Yunusemre'de 23 Nisan coşkusu düzenlenen etkinlikler ile başladı. Belediye bünyesinde eğitim gören öğrenciler, Yıldırım Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen gösterilere katıldı. Özel Manisa Yunusemre Anaokulu ile Muradiye, Kaynak, Barbaros ve Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri öğrencilerinin katıldığı etkinlikler kapsamında öğrenciler sahne gösterileri, patlamış mısır, pamuk şeker, bahçe süsleme, bahçe oyunları, şarkılar ve şiirler ile 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

Belediye Başkanı Semih Balaban, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı doyasıya yaşayacağız. Gerçekleştirilen birbirinden güzel etkinliklerimiz başladı. Yunusemre'de 23 Nisan coşkusu 3 gün boyunca devam edecek. 23 Nisan Çarşamba günü etkinliklerimiz Yunusemre Belediyesi 100. Yıl Meydanı'nda yapılacak. 13.30'da başlayacak birbirinden güzel etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.