Yunusemre'de 23 Nisan Coşkusu: Bisiklet ve Futbol Etkinlikleri

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Manisa Bisiklet Platformu Gönüllüleri, Eş Pedal Görme Engelli Bisikletçiler ve Paralimpik Sporcuları Destekleme Derneği iş birliğiyle etkinlik düzenledi.

Tüm yurtta olduğu gibi Yunusemre'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Manisa Bisiklet Platformu Gönüllüleri, Eş Pedal Görme Engelli Bisikletçiler ve Paralimpik Sporcuları Destekleme Derneği'nden bisikletseverlerin katıldığı etkinlik kapsamında bisiklet sporcuları Emekliler Parkı'ndan başlayıp Yağcılar Mahallesi'ne kadar pedal çevirdi.

Futbol turnuvası düzenlendi

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor tarafından organize edilen "23 Nisan Futbol Turnuvası" da 12 takımın katılımıyla yapıldı. Evrenos Kasap Emin Kaçar Futbol Altyapı Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada; Manisaspor birinci, Turgutlu Gençordu ikinci, Yunusemre Belediyespor üçüncü, Akhisar Yıldırımspor ise dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupalarını takdim eden Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, "Çocuklarımızın bayramı olan 23 Nisan, aynı zamanda ulusal egemenliğimizin de sembolüdür. Bu özel günde şehrimizin güzide takımları ile bir arada olmaktan mutluluk duyduk. Katılımcı tüm takımlarımız adına faydalı bir turnuva oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.