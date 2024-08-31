Yunusemre Belediyesi Futbol Turnuvasında Kupalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Futbol Turnuvasında Kupalar Sahiplerini Buldu

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un ev sahipliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvada Yunusemre Belediyespor birinci, Horozköyspor ikinci, Barbarosspor üçüncü ve Şehitlerspor dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupalar Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi.

31.08.2024 13:10
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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi ile Yunusemre Belediyespor'un 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla organize ettiği futbol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un ev sahipliğinde organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası tamamlandı. 2014 yaş grubunda Evrenos Kasap Emin Kaçar Tesisleri'nde yapılan turnuvada 8 takım ter döktü.

Turnuva sonunda Yunusemre Belediyespor birinci, Horozköyspor ikinci, Barbarosspor üçüncü ve Şehitlerspor dördüncü oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara kupaları Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, Kulüp Başkanvekili İsmail Aydın, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Manisa Şube Başkanı Cemil Uğur ve Horozköyspor Altyapı Sorumlusu Muhsin Karip tarafından takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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