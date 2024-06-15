Yunusemre'de yaşanan elektrik kesintisi giderildi

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(MANİSA) - Yunusemre'nin Muradiye Mahallesi'nde dört gündür yaşanan elektrik kesintisi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yetkililerle görüşmesinin ardından giderildi. Mahallede incelemede bulunan Başkan Zeyrek, "Yaşanan sıkıntılarda tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız" dedi.

Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde dört gündür yaşanan elektrik kesintisi, Başkan Zeyrek'in yetkililerle görüşmesinin ardından GEDİZ Elektrik tarafından giderildi. Kesinti yaşanan sokaklarda incelemelerde bulunan Zeyrek, mahalle sakinlerinden yaşanan sorun ile ilgili bilgi aldı, mahalle sakinlerinin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettiğini dile getirdi.

Zeyrek, belediyenin yetkileri ve imkanları çerçevesinde Muradiye'nin yaşadığı sorunlara çözüm üretmeye gayret gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Büyükşehir yaşanan sıkıntılara duyarsız kalamaz"

"Elektrik sorunu bizim sorunumuz olmasa da duyarlı bir belediye olarak vatandaşımızın yaşadığı her sorun bizim sorunumuzdur mantığıyla hareket ediyoruz. Muradiye halkımızın şunu bilmesini isteriz ki, yaşanan sorunlara belediye olarak asla duyarsız kalmıyoruz. İnşallah böyle bir sıkıntı bir daha yaşanmaz, yaşanacak olursa da biz belediyemizin tüm imkanlarını seferber etmeye hazırız.

"Muradiye'nin ulaşım ve altyapı sorununu tamamen çözeceğiz"

Muradiye Mahallemizin altyapısını tamamen değiştireceğiz. Burada evlerin üst katlarına su çıkmıyor. Tahmini 4-5 ay gibi bir süre içinde çalışmalar başlayacak. Ayrıca mahallemize yeni bir ring yolu kazandıracağız. İstasyon mevkiinde yeni bir battı çıktı yapacağız. Böylece Muradiye'nin hem ulaşım hem de altyapı sorununu çözmüş olacağız."