Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Osmancalı Motokros Parkuru'nu İnceledi

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yapımı tamamlanan Osmancalı Motokros Parkuru'nda incelemelerde bulundu.

Balaban, Osmancalı Mahallesi'nde 40 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Osmancalı Motokros Parkuru'nu gezerek çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme ziyaretine Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Haydar İzci'nin yanı sıra Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, Belediye Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen ve Osmancalı Mahalle Muhtarı Bekir Akdeniz katıldı.

Parkur alanında incelemelerde bulunan Balaban, parkurun Türkiye'nin sayılı motokros parkurlarından biri olmaya aday bir tesis olduğunu dile getirdi. Tesisin Yunusemre'ye sportif anlamda önemli bir kazanım sağlayacağını vurgulayan Balaban, beraberindeki heyetle parkurla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Balaban, incelemeleri sırasında son detaylara ilişkin birimlere talimat verdi.