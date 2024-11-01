Yunusun Balık Avı Heyecanı

Yunusların balık avı böyle görüntülendi
Yunuslardan biri, kıyıya kadar kovaladığı balığı avlamaya çalışması ilgiyle izlendi
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesi Belek Sahili'nde balıkları kovalayan yunusun o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Belek Sahili'nde balıkları kovalayan bir yunus, hızla kıyıya kadar yaklaştı. Bu sırada sahildeki ziyaretçiler büyük bir heyecan yaşadı. O anlar anbean cep telefonu ile kaydedilirken, yunusun su yüzeyinde hareketleri ve balıkların kaçışını gösteren görüntüler, sahildeki herkesin ilgisini çekti.
Bir süre sonra yunuslar gözden kayboldu
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