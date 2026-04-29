Yüreğir Belediye Başkan Vekili CHP'li Cafer Boyraz Oldu

29.04.2026 16:08  Güncelleme: 17:05
(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan Başkan Vekili seçimini CHP'li Cafer Boyraz kazandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimin ardından CHP'li belediye meclis üyelerini ve Başkan Vekili seçilen Boyraz'ı arayarak tebrik etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılmasının ardından Yüreğir Belediyesi'nde Başkan Vekili seçimi yapıldı. Seçimde CHP grubu, meclis üyesi Cafer Boyraz'ı, AK Parti ve MHP grubu ise AK Parti'li meclis üyesi Tarık Özünal'ı aday gösterdi. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü tur oylamasında 21 oy alan Boyraz, Başkan Vekilliğine seçildi.

Seçimin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediye meclis üyelerini ve Başkan Vekili seçilen Boyraz'ı tebrik etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'u arayarak meclis üyeleriyle konuşan Özel, "Değerli belediye meclis üyelerimiz partimizi gururlandırdınız, onurlandırdınız. Bir uyum ve görüş birliği içinde sonlanmış olması da olumludur. Böyle zor bir günde herkese partiye sahip çıktığı için teşekkür ederiz. Tabi temel beklentimiz en kısa sürede Ali Demirçalı'nın hukuk yoluyla göreve geri dönmesidir. Yine Zeydan Başkanın da bir an önce görevine geri dönmesini bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum, tek tek kutluyorum" dedi.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 17:05:28. #7.12#
