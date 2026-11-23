(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimiz, her türlü takdiri ve saygıyı hak etmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatına dokunan, emekleriyle yarınlarımızı aydınlatan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Özünal,mesajında şu cümleleri paylaştı:

"Bir ülkenin geleceği, iyi yetişmiş nesillerin omuzlarında yükselir. Bu nesilleri bilgiyle, sevgiyle ve fedakarlıkla yetiştiren öğretmenlerimiz, toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir. Öğretmenlik yalnızca bilgi aktarmak değil; aynı zamanda bir hayatı şekillendirmek, bir geleceğe ışık tutmaktır.

Geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimiz, her türlü takdiri ve saygıyı hak etmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatına dokunan, emekleriyle yarınlarımızı aydınlatan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevini özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."