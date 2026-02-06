Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı: "6 Şubat'ı Unutmadık, Unutturmayacağız"

(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, "6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük felaket hepimizin yüreğinde silinmez yaralar açtı. Kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Bu acıyı unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Adana'da deprem gecesi yıkılan binaların önünde gerçekleştirilen anma programlarında depremzede aileler yalnız bırakılmadı. Depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de düzenlenen etkinliğe, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı da katıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anılırken, Yüreğir Belediyesi tarafından katılımcılara ikramlar yapıldı.

Başkan Demirçalı, 6 Şubat depremlerinin Türkiye'nin hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, kaybedilen canların unutulmayacağını vurguladı. Demirçalı, "6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük felaket hepimizin yüreğinde silinmez yaralar açtı. Kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Bu acıyı unutmadık, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çeken Demirçalı, Yüreğir Belediyesi olarak daha güvenli ve dirençli bir kent için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Başkan Demirçalı, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.