Yüreğir Belediyesi Esadiye Camii'nde Bakım ve Onarım Çalışmaları Başlattı - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi Esadiye Camii'nde Bakım ve Onarım Çalışmaları Başlattı

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Yüreğir Belediyesi, Serinevler Mahallesi'ndeki Esadiye Camii'nde iç ve dış cephe boya ile tamirat çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, halkın daha güzel bir ortamda ibadet etmeleri için çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

17.04.2025 11:46  Güncelleme: 12:34
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(ADANA) - Yüreğir Belediyesi ekipleri, Serinevler Mahallesi'nde bulunan Esadiye Camii'nde bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Esadiye Camii'nde iç cephe boyası ve tamirat işlerini gerçekleştiren Yüreğir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, caminin iç cephesini daha estetik ve güzel bir görünüme kavuşturuyor. İç cephe çalışmalarının yanı sıra dış cephede de tadilat ve boya çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, çalışmalara ilişkin, "Camimizin tamiratını, iç ve dış cephe boya çalışmalarını tamamlıyoruz. Vatandaşlarımızın daha temiz ve güzel bir ortamda ibadetlerini yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Hizmetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

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Kaynak: ANKA

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