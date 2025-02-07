Yüreğir Belediyesi İbadethaneleri Temizliyor

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(ADANA)- Yüreğir Belediyesi ekipleri, ilçedeki cami, cemevi ve türbeleri düzenli olarak temizliyor. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "İlçemiz genelindeki tüm ibadethanelerimizde hizmetlerimiz eksiksiz olarak devam ediyor. İbadethaneler, ortak değerlerimizdir" dedi.

Yüreğir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir ortamda yapmaları için çalışmalarını sürdürüyor. İbadethane temizlik ekipleri, belirlenen program dahilinde ibadethanelerin temizliğini yapıyor.

Ekipler, ibadethane temizliği kapsamında önce halıları özel bir makine ile yıkıyor; ardından kapı, pencere, ayakkabılık gibi alanları temizliyor. Halı yıkama, süpürme ve genel temizlik işlemleri sonrasında ise ibadethanelere gül suyu sıkılıyor.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "İlçemiz genelindeki tüm ibadethanelerimizde hizmetlerimiz eksiksiz olarak devam ediyor. İbadethaneler, ortak değerlerimizdir. Bundan dolayı vatandaşlarımız tarafından olumlu geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu.