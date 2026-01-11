Yüreğir'de Engelli Bireylere Tekerlekli Sandalye Desteği

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi ile Tayvan Büyükelçiliği tarafından yürütülen proje kapsamında ilçedeki engelli bireylere tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Yüreğir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata eşit ve onurlu katılımlarını sağlamak amacıyla sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu tarafından Yüreğir Belediyesi'ne hibe edilen tekerlekli sandalyeler, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi engelli bireylere düzenlenen törenle teslim edildi.

Yüreğir Belediyesi ana bina önünde gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Ali Demirçalı, CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, Tayvan Büyükelçisi Chih-Yang Huang ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Demirçalı, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmanın belediyenin temel sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, "Yüreğir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı destek, engelli bireylerimizin günlük yaşamlarını daha bağımsız sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşıyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici ise yerel yönetimlerin sosyal sorumluluk projelerinin toplumda önemli bir karşılık bulduğunu ifade ederek, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik bu tür iş birliklerinin yaygınlaşmasının önemine dikkati çekti. Bilici, katkılarından dolayı Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu'na ve Yüreğir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Tayvan Büyükelçisi Chih-Yang Huang da engelli bireylerin hayatına dokunan bu projenin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tayvan ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin ve sosyal dayanışmaya dayalı iş birliklerinin gelecek dönemde artarak devam edeceğini vurguladı.

Tören, desteklerin engelli bireyler ve aileleri tarafından teslim alınmasının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.