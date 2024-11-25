Yüreğir Belediyesi\'nden Öğretmenler Günü Kutlaması

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(ADANA)- Yüreğir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan öğretmenlere yönelik kutlama programı düzenledi. Programa eşi ile birlikte katılan Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde çocuklarımızı dinamik, açık fikirli, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek, fikri hür, vicdanı hür, geleceğine yön verebilen nesiller haline getirmek siz değerli öğretmenlerimizin ellerindedir" dedi.

Yüreğir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan öğretmenlere yönelik kutlama programı düzenledi. Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye bünyesinde görev yapan öğretmenler ve eşleri katıldı.

Salona girişinde eşi Fidelya Demirçalı ile birlikte masaları tek tek gezerek öğretmenlere karanfil dağıtan Başkan Demirçalı, belediye kreşleri, kültürevleri ve kurslarda görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Yüreğir Müzik Topluluğu tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Belediye öğretmenlerinden Süleyman Yoğurtçu'nun türkü performansı ise izleyicilerden büyük beğeni topladı. Renkli anlara sahne olan etkinlikte Başkan Demirçalı ve eşi Fidelya Demirçalı, öğretmenlerle birlikte halay çekti.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, programda yaptığı konuşmada öğretmenlerin toplumun geleceğini inşa eden en önemli mihenk taşları olduğuna vurgu yaptı. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna dikkat çeken Başkan Demirçalı, "Bugün burada, fedakarlığın ve sevginin timsali, geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için bir aradayız. Hepinizin bu özel gününü yürekten tebrik ediyorum. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde çocuklarımızı; dinamik, açık fikirli, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek, fikri hür, vicdanı hür, geleceğine yön verebilen nesiller haline getirmek siz değerli öğretmenlerimizin ellerindedir" dedi.

Kutlamaya katılan öğretmenler, unutulmadıklarını hissettiklerini ve etkinliklerden büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.