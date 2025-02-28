Yüreğir Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Ekmek Denetimleri

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(ADANA) - Ramazan ayı öncesi denetimleri artıran Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıda tüketimini sağlamak amacıyla ekmek üretimi yapan fırınları mercek altına aldı.

Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Standartlara aykırı durumlarla karşılaşılmaması için detaylı bir çalışma yürüten ekipler, denetimlerde fırın yetkililerine gerekli bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler, fırın ve pastanelerde kullanılan malzemelerin son kullanma tarihlerini, hijyen kurallarına uygunluğu, çalışanların sağlık şartlarını ve üretim alanlarının standartlara uygunluğunu detaylı bir şekilde inceledi.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, gıda güvenliği konusundaki hassasiyetlerini dile getirerek, mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere yasal işlem uygulanacağını belirtti. Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda, Zabıta Müdürlüğü'ne ulaşmaları gerektiğine dikkat çekildi.