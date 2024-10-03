Yüreğir Belediyesi'nden Ücretsiz POMEM Fiziki Yeterlilik Kursları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüreğir Belediyesi'nden Ücretsiz POMEM Fiziki Yeterlilik Kursları Başladı

Geniş Video İzle

Yüreğir Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz fiziki yeterlilik parkur kursları düzenlemeye başladı. Kurslar, Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor ve kayıtlar devam ediyor.

03.10.2024 10:01  Güncelleme: 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA)- Yüreğir Belediyesi'nin, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz olarak düzenlediği fiziki yeterlilik parkur kursları başladı. Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde uzman eğitmenler eşliğinde başlatılan kurslar için kayıtlar devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılmak isteyen ön lisans ve lisans mezunu adaylar için ücretsiz fiziki yeterlilik kursu başlattı. Atakent Mahallesi'nde bulunan Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde başlatılan ücretsiz kurslarda, eğitim, Yüreğir Belediyesi bünyesindeki spor antrenörleri tarafından veriliyor. Kursta adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sunuluyor.

Hafta içi her gün sabah 09.00'da başlayan ve seanslar halinde devam eden kurslar için kayıtlar devam ediyor. Adaylar kurslara başvuru ve detaylı bilgi için Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nden bilgi alabiliyor.

Gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Eğitimde fırsat eşitliğini önemseyen belediyecilik anlayışımızla kurslarımızı ücretsiz olarak açtık. Alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde hazırlık kurslarımız devam ediyor. Gençlerimizin hayallerine kavuşmalarında, hedeflerine ulaşma çabalarında her zaman yanlarında olacağız. Bütün kursiyerlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Yüreğir Belediyesi\'nden Ücretsiz POMEM Fiziki Yeterlilik Kursları Başladı
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ertuğrul Gazi, Belediye, Yüreğir, Eğitim, Güncel, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi'nden Ücretsiz POMEM Fiziki Yeterlilik Kursları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
16:43 Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
16:08 AK Partili İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil AK Partili İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil
16:07 Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu
15:59 4 soru sorup cevabını istedi Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yanıt 4 soru sorup cevabını istedi! Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yanıt
15:39 Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye’de laiklik bir muamma Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye'de laiklik bir muamma
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 11:59:05. #1.11#
SON DAKİKA: Yüreğir Belediyesi'nden Ücretsiz POMEM Fiziki Yeterlilik Kursları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement