Yüreğir Belediyesi\'nden Ücretsiz POMEM Fiziki Yeterlilik Kursları Başladı

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(ADANA)- Yüreğir Belediyesi'nin, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz olarak düzenlediği fiziki yeterlilik parkur kursları başladı. Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde uzman eğitmenler eşliğinde başlatılan kurslar için kayıtlar devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılmak isteyen ön lisans ve lisans mezunu adaylar için ücretsiz fiziki yeterlilik kursu başlattı. Atakent Mahallesi'nde bulunan Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde başlatılan ücretsiz kurslarda, eğitim, Yüreğir Belediyesi bünyesindeki spor antrenörleri tarafından veriliyor. Kursta adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sunuluyor.

Hafta içi her gün sabah 09.00'da başlayan ve seanslar halinde devam eden kurslar için kayıtlar devam ediyor. Adaylar kurslara başvuru ve detaylı bilgi için Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nden bilgi alabiliyor.

Gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Eğitimde fırsat eşitliğini önemseyen belediyecilik anlayışımızla kurslarımızı ücretsiz olarak açtık. Alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde hazırlık kurslarımız devam ediyor. Gençlerimizin hayallerine kavuşmalarında, hedeflerine ulaşma çabalarında her zaman yanlarında olacağız. Bütün kursiyerlerimize başarılar diliyorum" dedi.