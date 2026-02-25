Yüreğir Belediyesi Personeli İftarda Buluştu

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla belediye personeline yönelik düzenlediği iftar programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan Belediye Başkanı Ali Demirçalı, özverili çalışmaları dolayısıyla personele teşekkür etti.

Yüreğir Belediyesi, belediye personelini iftarda bir araya getirdi. Birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği program, Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Dayanışma ve paylaşma vurgusunun ön plana çıktığı programda konuşan Demirçalı, "Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşamak çok kıymetli. Yüreğir'imize hizmet yolunda büyük bir özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşamak bizler için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.