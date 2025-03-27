Yüreğir Belediyesi, Ramazan'da 45 Bin Kişiye İftar Yemeği Verdi

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, ramazan ayı boyunca 45 bin kişiye iftar yemeği verirken, evlerinden çıkamayan yurttaşlara da sıcak yemek servis etti. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Bundan sonra da Yüreğir'de kimse kendini yalnız hissetmeyecek" dedi.

Yüreğir Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini en iyi şekilde yansıtarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oldu.

Ramazan ayı boyunca her akşam Yüreğir Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli mahallelerinde kurulan iftar sofraları ile 45 bin kişiye iftar yemeği sunuldu. İftar sofralarına katılamayan yaşlı, engelli ve hasta bireyler başta olmak üzere evlerinden çıkamayan vatandaşlara da aşevinden her gün sıcak yemek ulaştırıldı.

Demirçalı, dayanışma ve yardımlaşmanın ramazan ayının özünü oluşturduğunu belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi mübarek Ramazan ayında da özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmadık. Bundan sonra da Yüreğir'de kimse kendini yalnız hissetmeyecek" diye konuştu.

Demirçalı, vatandaşların sofralarına sıcak yemekle destek olmanın, Yüreğir'deki dayanışma ruhunu daha da güçlendirdiğini söyledi.

Belediyenin sosyal destek çalışmaları, ramazan ayı sonrasında da devam edecek.