Yüreğir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın Tanıtımını Gerçekleştirdi

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, '2024-2027 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın tanıtımını gerçekleştirdi. Yerelde toplumsal eşitliğin sağlanmasını içeren amaç, hedef ve eylemlerin yer aldığı planın tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Yerel Eşitlik Eylem Planı ile ilçemizin eşitlik yol haritasını oluşturduk. Kadınların ve ayrımcılığa uğrayan tüm grupların yerel düzeyde karar alma mekanizmalarına katılımını artırmayı ve gündelik yaşam koşullarını iyileştirici stratejiler, hedefler ve bu hedeflerin uygulanmasını sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç'in Koordinatörlüğünü yaptığı Yüreğir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın tanıtım toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere yerelde toplumsal eşitliğin sağlanması için amaç, hedef ve eylemlerin geliştirildiği, yerel mekanizmalara katılım, kentsel hizmetler, şiddet ve bağımlılık, ekonomik güçlenme ve kadın, eğitim ve sağlık, göç ve yoksulluk, bilinç yükseltme ve farkındalık temalarını içeren eylem planı, Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Ayhan Barut, İl Kadın Kolları Başkanı Özgürtan Çığ, Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur, halk, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Kadınların ve ayrımcılığa uğrayan tüm grupların karar alma mekanizmalarına katılımını artırmayı amaçlıyoruz"

Tanıtım törenin açılışında konuşan Başkan Demirçalı, "Bugün 2024-2027 Yerel Eşitlik Eylem Planımızın tanıtımı için bir aradayız. Yüreğir'i birlikte yönetme iddiasıyla çıktığımız bu yolculukta yol haritamız olan stratejik planda ve bunun alt çalışmalarından biri olan Yerel Eşitlik Eylem Planında katılımcılığı çok önemsedik. Yerel Eşitlik Eylem Planı ile ilçemizin eşitlik yol haritasını oluşturduk. Kadınların ve ayrımcılığa uğrayan tüm grupların yerel düzeyde karar alma mekanizmalarına katılımını artırmak ve gündelik yaşam koşullarını iyileştirici stratejiler, hedefler ve bu hedeflerin uygulanmasını sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Yerel Eşitlik Eylem Planı ile hak ihlallerini kendi ölçeğimizde engellemeyi amaçlıyoruz"

Adil, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim hedefini toplumcu belediyecilik anlayışı ile gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Demirçalı şöyle devam etti:

"Bu kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal eşitlik bizim bu hedefimizdeki ana motivasyonlarımızdandır. Kadınlar ve dezavantajlı grupları ilçenin yaşayan ve eşit paydaşları olduğu bilinci ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin, tüm eşitsizlik mağduru toplumsal kesimlerin karşılaştıkları sorunların hak ihlallerine sebep olduğunun farkındayız. Yerel Eşitlik Eylem Planı ile sorunları çözme, hak ihlallerini kendi ölçeğimizde engellemeyi amaçlıyoruz. Bu yaklaşımla bugün yerel mekanizmalara katılım, kentsel hizmetler, şiddet ve bağımlılık, ekonomik güçlenme ve kadın, eğitim ve sağlık, göç ve yoksulluk, bilinç yükseltme ve farkındalık başlıklarında çalıştaylar ile yerelde yaşanan eşitsizliklerin tespitini ve giderim yöntemlerini saptadık. Toplumun her kesimi açısından erişilebilir, eşitlikçi, adil ve kapsayıcı belediye hizmetleri sunabilmek için sivil toplumun ve bireylerin katılımını sağladık.

"Herkesin yaşam var diyebildiği bir Yüreğir için çalışıyoruz"

Üstlendiğimiz sorumlulukla ilçemizde yaşayan herkesin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmalarının yanı sıra geliştireceğimiz ilişkiler ile özellikle ilçemiz özelinde diğer kamu kurumları ve özel sektörde de eşitsizliklerin giderilmesi için çaba göstereceğiz. Bütün bunları başarabilmek için Yüreğirli hemşehrilerimizin desteği ve iş birliği çok önemli. Bu bağlamda belediyecilik hizmetlerinde esas aldığımız ilkelerin hepsinin temelinde birlikte yönetmek var.

Biz Yüreğir Belediyesi olarak dezavantajlı bireylerin ve kadınların sorunlarını bir insan hakkı ihlali olarak görmekteyiz ve sorunların çözümünü de bir ihlalin giderimi olarak ele almaktayız. Yerel yönetimde eşitlik ve adaleti esas alacağımız gibi çalışmaları ile toplumsal farkındalık çalışmalarını sürdüreceğiz. Gerek dezavantajlı bireyler için geliştirdiğimiz projelerde gerekse ilçe geneli için çalıştığımız projelerde dezavantajlı bireyleri dikkate almaktayız. Projelerimizin oturduğu bir diğer önemli ilke ise toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Herkesin yaşam var diyebildiği bir Yüreğir için çalışıyoruz. Toplumcu belediyecilik anlayışıyla eşitlikçi, adil, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetimi hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum."

Konuşmaların ardından Yerel Eşitlik Eylem Planı Koordinatörü Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Alpay Çinkılıç ile birlikte planın sunumunu gerçekleştirdi.