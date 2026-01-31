Yüreğir Belediyesi, Kentte Etkili Olan Yoğun Yağışlar Nedeniyle Kriz Masası Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yüreğir Belediyesi, Kentte Etkili Olan Yoğun Yağışlar Nedeniyle Kriz Masası Kurdu

31.01.2026 09:40  Güncelleme: 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle belediye başkanı Ali Demirçalı önderliğinde bir kriz masası oluşturuldu. Ekipler, su baskınlarına ve acil durumlara karşı teyakkuzda bulunacak. Ayrıca, mağdur olan vatandaşlar için sıcak yemek ve konaklama imkanı sunulacak.

(ADANA)- Yüreğir Belediyesi, Adana genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle kriz masası oluşturdu. Belediye Başkanı Ali Demirçalı başkanlığında kurulan masa, olası olumsuzluklara müdahalede koordinasyonu sağlayacak.

Yüreğir Belediyesi, yoğun yağışlar nedeniyle kriz masası kurdu. Bu kapsamda ilk olarak ilçede yağışlardan etkilenebilecek bölgelerde gerekli önlemler alındı.

Belediyeye bağlı ilgili tüm müdürlükler ve ekipler sahada görev yapacak. İş makineleri, teknik ekipmanlar ve personel, olası su baskınları ve acil durumlara anında müdahale edebilmek için gece boyunca da teyakkuzda halinde olacak.

"2 bin kişilik sıcak yemek hazırlığımızı tamamladık"

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Yoğun yağışların olumsuz etkilerine karşı tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Kriz masamız sahadaki çalışmaları anlık olarak koordine ediyor. Ayrıca 2 bin kişilik sıcak yemek hazırlığımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece boyunca sahada olacağız ve gerekli her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

"Vatandaşlarımıza sıcak çay ve çorba ikramı yapılacaktır"

Yüreğir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tutarak gelişmeleri anlık olarak takip etmeye ve ihtiyaç duyulan her noktada destek sağlamaya devam edeceğini bildirdi. Ekipler, vatandaşlara acil durumlarda belediye ile iletişime geçebilecekleri hatırlatırarak, şu açıklamayı yaptı:

"Şehrimizde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle evlerini su basan ve güvenli şekilde ikamet edemeyen hemşehrilerimizin yanındayız. Evlerini geçici süreyle kullanamayacak durumda olan vatandaşlarımız için konaklama imkanı sağlıyoruz. Acil durumda konaklama desteğine ihtiyaç duyan hemşehrilerimiz, belediyemizle iletişime geçebilir. Bu süreçte Kent Lokantalarımız sabaha kadar açık olacak, ayrıca ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yemek desteği sağlanacaktır. Atatürk Kültür Merkezimiz sabaha kadar açık olup, vatandaşlarımıza sıcak çay ve çorba ikramı yapılacaktır. Çağrı merkezine 444 80 44 nolu telefondan, Yüreğir Belediyesi acil durum hattına ise 0322 328 87 80 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ali Demirçalı, Hava Durumu, Belediye, Yüreğir, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi, Kentte Etkili Olan Yoğun Yağışlar Nedeniyle Kriz Masası Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım
Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

10:04
Fenerbahçeli Fred’e sürpriz talip
Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip
09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
09:28
Eintracht Frankfurt’un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
08:52
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:14
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 10:12:56. #7.11#
SON DAKİKA: Yüreğir Belediyesi, Kentte Etkili Olan Yoğun Yağışlar Nedeniyle Kriz Masası Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.