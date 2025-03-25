Yüreğir Belediyesi Zabıta Ekipleri Bayram Öncesi Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi Zabıta Ekipleri Bayram Öncesi Denetimlerini Sıklaştırdı

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Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinde hijyen ve denetim çalışmaları gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için önlemler aldıklarını belirtti.

25.03.2025 14:15  Güncelleme: 15:40
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(ADANA)- Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Bayram öncesi halk sağlığını ön planda tutarak denetimlerini sıklaştırdı. Esnafımıza bayram öncesi hayırlı işler bol kazançlar, hemşehrilerime de mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

Yüreğir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bayramın vazgeçilmezi tatlı ve şekerleme ürünlerinin üretim ve satışı yapılan yerlerde; iş yerinin ruhsatlı olup olmadığı, hijyen denetimi, fiyat etiketi, ürünlerin gramajının standartlara uygun olup olmadığı ve ürünlerin son kullanma tarihleriyle ilgili inceleme yapıldı. Ekipler, kurallara uymayan esnafa uyarıda bulundu ve gerektiğinde cezai işlem uyguladı.

Vatandaşların sağlık koşullarına uygun gıda tüketmeleri için denetimlerini sıklaştıran ekipler, çalışanların kılık kıyafetlerinin uygunluğundan halk sağlığını koruyucu önlemlere kadar tüm ayrıntılara dikkat etti.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, vatandaşların bayramı sağlıklı ve huzur içinde geçirmeleri için belediye olarak her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "Bu süreçte tüm birimlerimiz gibi zabıta ekiplerimiz de yoğun bir çalışma dönemi içine girdi. Her zaman sahada olan ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan ekiplerimiz, bayram öncesi halk sağlığını ön planda tutarak denetimlerini sıklaştırdı. Esnafımıza bayram öncesi hayırlı işler bol kazançlar, hemşehrilerime de mutlu bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi Zabıta Ekipleri Bayram Öncesi Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika

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