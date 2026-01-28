Yüreğir'de Çocuklar, Ara Tatili Şenliklerle Geçirdi

(ADANA)- Yüreğir Belediyesi, ara tatil boyunca farklı mahallelerde düzenlediği "Yüreğir Çocuk Şenliği" ile miniklere keyifli anlar yaşattı.

Yüreğir Belediyesi, sömestir boyunca ilçe genelinde düzenlediği şenliklerde çocukları çeşitli etkinliklerle buluşturdu. Farklı mahallelerde gerçekleştirilen "Yüreğir Çocuk Şenliği" kapsamında oyun alanları, yüz boyama etkinlikleri, palyaço gösterileri, sahne şovları ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlendi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte neşeli vakit geçirirken, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak aktivitelerle buluştu.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuzdur. Ara tatilde düzenlediğimiz şenliklerle onların yüzünde bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize. Yüreğir'de çocuklarımız için eğitici ve eğlenceli etkinlikleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.