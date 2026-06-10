Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kayıp olarak aranan kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Alihocalı Mahallesi'ndeki evinden 7 Haziran'da ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ebru Küçükgöde'nin (54) bulunması için jandarma ekiplerinin araştırması sürdü.
Ekipler, Küçükgöde'nin cesedini evinin yakınlarında buldu.
Kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yüreğir'de Kayıp Kadının Cesedi Bulundu - Son Dakika
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