Yüreğir'de Kuzen Cinayeti Davası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Suriyeli A.A. (21), öldürülen Z.A'nın (22) babası müşteki R.A, avukatlar ve bazı tanıklar katıldı.

A.A. savunmasında, olay günü kuzeni Z.A. ve arkadaşlarıyla iskambil kağıdı oynadıklarını söyledi.

Bu sırada kuzeninin kendisine küfrettiğini öne süren A.A, "Evde aniden bana saldırdı, beni boğmak istedi. Maktul cebinde bıçakla üzerime yürüdü. Kendimi korumak için elimdeki bıçağı ona doğru salladım. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Olayın şokuyla evden motosikletle kaçtım." dedi.

Müşteki R.A. ise olayı görmediğini belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde 10 Kasım 2025'te tartıştığı kuzeni Z.A'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan A.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.