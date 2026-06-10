Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon başında uyuması nedeniyle kontrolden çıkan minibüsün duvara çarpması sonucu 7 yolcu yaralandı.
Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde M.Ö. (27) yönetimindeki 01 M 0433 plakalı minibüs kontrolden çıkarak Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin duvarına çarptı.
Kazada araçtaki 7 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Aracın sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
M.Ö'nün uyumasıyla aracın kontrolden çıkarak duvara çarpması ve yolcuların yaşadığı korku araç içi kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Yüreğir'de Minibüs Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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