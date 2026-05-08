Yüreğir'de Öldürmeye Teşebbüs Davası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Yavuzlar Mahallesi'nde 20 Ocak 2025'te M.N'nin (46) bıçakla ağır yaralandığı kavga nedeniyle tutuklanan Y.H. (32) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı.
Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın eşinin kuzeni olan müşteki M.N. ile arasında önceye dayalı husumet bulunduğu belirtildi.
Olay günü sanığın ikametinin önünde karşılaşan taraflar arasında kavga çıktığı anlatılan iddianamede, Y.H'nin bıçakla M.N'yi kol ve göğsünden ağır yaralayarak motosikletle kaçtığı ifade edildi.
İddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İfadesinde suçlamayı kabul etmeyen tutuklu Y.H'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.
