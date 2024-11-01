Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde operasyon ve denetimlerde 20 silah ele geçirildi, farklı suçlardan aranan 150 şüpheli yakalandı.
Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Ekim'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda adreste arama yaptı.
Ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda, yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen 1'i kalaşnikof 5 tüfek, 15 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.
Ekipler, operasyon ve denetimlerde farklı suçlardan aranan 150 zanlıyı yakaladı.
Son Dakika › Güncel › Yüreğir'de Silah Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?