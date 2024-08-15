Yurt dışı gezisinden esinlendi, Neşet Ertaş Bahçesi kurdu - Son Dakika
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Yurt dışı gezisinden esinlendi, Neşet Ertaş Bahçesi kurdu

Kırşehirli iş insanı yurt dışı gezisinden esinlenerek şehre Neşet Ertaş Bahçesi kurdu. Bahçede Neşet Ertaş'ın türküleri parmak okuma sistemiyle okutuluyor ve ziyaretçilerine eşlik ediyor. Bahçe, kültür ve doğa meraklılarının ilgi odağı haline geldi.

15.08.2024 23:23
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Yurt dışı gezisinden esinlendi, Neşet Ertaş Bahçesi kurdu

KIRŞEHİR - Kırşehirli iş insanı yurt dışı gezisinden esinlenerek şehre Neşet Ertaş Bahçesi kurdu. Kurduğu bahçeye, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın ailesiyle yaşadığı evin minyatürünü de yaptıran iş insanı Ercan Malkoç tarafından açılan bahçe ziyaretçi akınına uğradı.

Dünyanın farklı bölgelerinden getirilen çiçek türleriyle oluşturulan bahçede yer alan dinlenme odalarında Neşet Ertaş'ın türküleri parmak okuma sistemiyle okutuluyor. Kısa sürede ziyaretçi akınına uğrayan bahçe, halk müziğinin efsane isimlerinden merhum Neşet Ertaş'ın türküleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Kültür ve doğa meraklılarının ilgi odağı olan bahçe hakkında konuşan Şükran Çelikel; bahçeyi gördükten sonra çok mutlu olduğunu söyledi ve yapanlara teşekkür etti. Annesinin Neşet Ertaş anlatımlarından etkilenen Ahsen Çelikel ise; Neşet Ertaş'ı bahçenin yollarında geçerken yaşadığını belirtti.

Parmak izi senyörleriyle Ertaş'ın türküleri dinleniyor

Neşet Ertaş Bahçesini ziyarete gelenler parmak izi sensörlerinden faydalanarak Ertaş'ın türkülerini dinliyor. Bozlak ustası anısına açılan bahçeye gelen Şenol Dönmez; Ertaş'ın hayatına bahçede tanıklık ettiğini aktardı. Dönmez; "Kırşehir'de, Neşet Ertaş adına yapılan kültür evi bahçeyi gezme imkanım oldu. Büyüleyici bir atmosfer ve birbirinden güzel bitkilerle donatılmış" ifadelerini kullandı. Fransa'dan Kırşehir'e gelen Serkan Yavuz da ailesiyle ziyaret ettiği bahçenin kendisini duygulandırdığını ve Neşet Ertaş'ın hatıralarını bahçede yaşatıldığını anlattı.

Ziyaretçiler, sanatçının türküleri eşliğinde yeşil alanda dolaşıp hatıralarını yad edebiliyor. Bahçe; hem Kırşehir hem de şehir dışından gelen misafirler için cazibe merkezlerinden bir tanesi haline geldi.

Kaynak: İHA

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