Yurt Sorunları Meclis'e Taşındı - Son Dakika
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Yurt Sorunları Meclis'e Taşındı

Yurt Sorunları Meclis\'e Taşındı
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EMEP'li vekil, KYK Kız Yurdu'ndaki hijyen sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Ankara'daki Zübeyde Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin dile getirdiği küf, hijyen, haşere ve fiziki koşullara ilişkin sorunları Meclis gündemine taşıyarak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Ankara'da bulunan Zübeyde Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdunda öğrencilerin yaşadığını belirttiği barınma, hijyen ve fiziki koşullara ilişkin sorunları Meclis gündemine taşıdı. Karaca, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesinde, yurtta barınan öğrencilerin yurdun fiziki koşulları ve hijyen sorunları nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını tarafına ilettiğini belirtti.

Önergede, öğrencilerin aktarımlarına göre yurt odalarının duvarlarında yoğun küf bulunduğu, pencerelerde sineklik bulunmaması nedeniyle geceleri odalara çekirge ve çeşitli haşerelerin girdiği, yaklaşık 20 öğrencinin ortak kullandığı tuvalet ve banyoların düzenli temizlenmediği ve ortak kullanım alanlarında yeterli hijyen koşullarının sağlanmadığı ifade edildi. Karaca, öğrencilerin söz konusu sorunları defalarca yurt personeline bildirmelerine rağmen sorunların giderilmediğini, çözüm üretilemeyeceği yönünde ifadelerle karşılaştıklarını ve bugüne kadar somut bir iyileştirme yapılmadığını belirttiklerini aktardı.

"SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BARINMA HAKTIR"

Önergesinde, öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve insan onuruna yakışır koşullarda barınmasının devletin sorumluluğunda olduğunu belirten Karaca, kamu kaynaklarıyla işletilen öğrenci yurtlarında öğrencilerin sağlığını tehdit eden koşulların bulunmasının ve bildirilen sorunların çözümsüz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Karaca, önergesinde Bakan Bak'a "Zübeyde Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdunda öğrencilerin aktardığı barınma, hijyen ve fiziki koşullara ilişkin sorunlardan Bakanlığın bilgisi olup olmadı, yurtta son 5 yıl içerisinde Bakanlık veya bağlı birimler tarafından kaç kez denetim gerçekleştirildiği, denetimlerin tarihleri ve sonuçları, yurt odalarında küf bulunduğu yönündeki iddiaların incelenip incelenmediğini, incelendiyse tespit edilen sorunları ve giderilmesi için yapılan işlemleri, pencerelerde sineklik bulunmaması nedeniyle yurda ve öğrenci odalarına haşere ve benzeri canlıların girdiği yönündeki şikayetlerin Bakanlığa veya yurt yönetimine iletilip iletilmediğini, iletildiyse bu şikayetler üzerine hangi işlemlerin gerçekleştirildiğini, yaklaşık 20 öğrencinin ortak kullandığı tuvalet ve banyoların düzenli temizlenmediği ve ortak kullanım alanlarında hijyen koşullarının sağlanmadığı iddialarına ilişkin kadın sağlığı açısından acil olarak önlem almayı düşünüp düşünmediklerini, öğrencilerin söz konusu sorunları yurt personeline defalarca bildirdiği yönündeki beyanların araştırılıp araştırılmadığını, yurt yönetimine bu konuda ulaşan kaç şikayet bulunduğunu ve bunların kaçının sonuçlandırıldığını, öğrencilere sorunların çözülemeyeceği yönünde ifadeler kullanıldığı iddiası hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılıp başlatılmadığını, Zübeyde Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdunda öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek fiziki ve hijyenik koşulların giderilmesi amacıyla Bakanlıkça yürütülen veya planlanan çalışmaların neler olduğunu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarında küf, rutubet, haşere ve hijyen sorunlarının tespit edilmesi ve giderilmesine ilişkin düzenli denetim mekanizmaları bulunup bulunmadığını, bulunuyorsa bu denetimlerin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmadığını, öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve insan onuruna yakışır koşullarda barınma hakkının güvence altına alınması amacıyla Zübeyde Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdunda kapsamlı bir inceleme ve denetim yapılıp yapılmadığını" sordu.

Kaynak: ANKA

Kredi Yurtlar Kurumu, Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Milletvekili, Sevda Karaca, Gaziantep, Ankara, Güncel, Son Dakika

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