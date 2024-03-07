Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Karasu ve Erenler ilçelerinde seçim ziyaretlerini sürdürdü.
İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Karasu'da Kızılcık ve Kurudere mahallelerini ziyaret eden Alemdar, vatandaşlarla sohbet etti.
Halka hizmet etmek için büyük çaba göstereceklerini belirten Alemdar, "Tek gayemiz, hemşehrilerimize ve şehrimize hizmettir." ifadesini kullandı.
Alemdar, Karasu'da sanayiyi, tarımı ve turizmi güçlendirmeye yönelik projeleri olduğundan bahsederek, bunları vatandaşların güçlü desteğiyle hayata geçireceklerini bildirdi.
Karasu Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı İshak Sarı da ilçeye iyi hizmet vermek için ellerindeki tüm imkanları seferber ettiklerini, yeni dönemde de daha güzel hizmetler sunacaklarını kaydetti.
Ziyarette, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, AK Parti Karasu İlçe Başkanı Recep Aksu, MHP Karasu İlçe Başkanı Hamza Uğur, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Necmettin Erbakan Civelek, Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Hakkı Topaloğlu da yer aldı.
Daha sonra Erenler'de faaliyet gösteren fabrikaları gezen Alemdar, Sakarya'nın geleceği için yerli ve milli teknolojiyi destekleyeceklerini vurguladı.
Tüm enerjilerini ve düşüncelerini Sakarya'nın önündeki güzel günlere çevirdiklerini belirten Alemdar, "İnşallah Sakarya'yı Türkiye Yüzyılı'nın parlayan şehirleri arasına sokacağız. Buna inanıyoruz, mutlaka başaracağız." açıklamasında bulundu.
Alemdar'a, Erenler Belediye Başkanı ve Başkan adayı Rahmi Şengül, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Ömer Barik, MHP Erenler İlçe Başkanı Mustafa Tamer, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Yaylalı da eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Yusuf Alemdar, Karasu ve Erenler ilçelerinde seçim ziyaretlerini sürdürdü - Son Dakika
YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirterek, okulların ve konteyner alanlarının seçime hazır olduğunu açıkladı. Yener, deprem bölgesi ziyaretlerinin sonuncusu olan Diyarbakır'da seçim kurullarının hazır olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Ayrıca, teknik eksikliklerin giderildiği ve ihtiyaç duyulan malzeme ve personelin sağlandığı bilgisini paylaştı.
AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Batman'a dair projelerini tanıttı. Ceylan, Batman'ı güvenli ve üretken bir şehir olarak inşa etmek istediklerini belirtti. Projeleri arasında 5 bin sosyal konut yapmak, öğrencilere burs ve ulaşım desteği sağlamak, evlenen çiftlere düğün çeyiz desteği vermek, her mahalleye kreş ve bilişim evleri kurmak, uydu kent inşa etmek, park alanlarını artırmak ve sel felaketlerini önlemek yer alıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmadıklarını belirterek, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan 309 bin kişinin yaklaşık yüzde 30'unun zehir tacirleri olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-9' operasyonlarında 47 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve 6 Şubat Dayanışma Derneği iş birliğinde yapılan 6 Şubat Gençlik Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla hizmete açıldı. Merkez, dezavantajlı bölgelerdeki gençlere eğitim, kültür ve spor imkanları sunmayı amaçlıyor.
Midyat Denetimli Serbestlik Korulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, ramazan ayı yardım çalışmaları, fidan dikme etkinliği, eğitim ve farkındalık projesi, tarihi mekan gezisi ve iftar yemeği gibi konular ele alındı. Toplantıya, belediye başkan yardımcısı, baro temsilcisi, ceza infaz kurumu müdürü ve koruma kurulu üyeleri katıldı.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Atanur Aydın, göreve başladı. Emniyet Müdürlüğü'nden karşılanan Aydın'ı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de makamında kabul etti. Bir süre Aydın ile görüşen Vali Çiçek, başarılar diledi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor Kulübünü ziyaret ederek gelecek dönemde yerel yönetimlerle birlikte neler yapılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?