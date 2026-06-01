Yusuf Fevzi Arıcı İçin TBMM'de Tören

01.06.2026 12:41
Eski Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı'nın cenaze töreni TBMM'de düzenlendi, memleketine uğurlandı.

Eski Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. TBMM Şeref Kapısı önünde gerçekleştirilen törene, Arıcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de katıldı.

TBMM'deki törenin ardından Yusuf Fevzi Arıcı'nın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Mersin'in Gülnar ilçesine götürülecek, 2 Haziran'da ise Gülnar Ayvalı mezarlığına defnedilecek.

YUSUF FEVZİ ARICI KİMDİR?

Yusuf Fevzi Arıcı; Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Sanayi İşletmesi Bölümü'nü bitirdi. Numune Hastanesi Kütüphane Memurluğu, Eczacıbaşı İlaç Fabrikası Ankara Mümessilliği, Farmitalia, İbrahim Etem Ulugay İlaç Fabrikaları Anadolu Müdürlükleri, Anka İlaç Fabrikası Orta Anadolu Müdürlüğü, Bakanlık İşleri Müşavirliği, ithalatçılık, serbest tüccarlık, 16, 19 ve 20. Dönem Mersin Milletvekilliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıydı.

