(YOLAVA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , Yalova 'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Tekin, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, "2015 yılından itibaren Türkiye , PISA göstergelerinde, matematik, fen bilimleri ve okuma-yazma, bu üç alanda yapılan sınavlarda veya değerlendirmelerde PISA Yönetim Kurulu Başkanının ifadesiyle 2015'ten itibaren Türkiye istikrarlı bir yükseliş gösterdi" dedi.

Bakan Tekin, Yalova programı kapsamında Valiliği ziyaret ederek Vali Ahmet Hamdi Usta'dan kentteki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Tekin, toplantı sonrası yaptığı konuşmada, tüm eğitim camiasına, öğretmenlere, idarecilere, çalışanlara, öğrencilere ve velilere hayırlı, başarılı ve verimli bir eğitim-öğretim yılı temenni etti.

Tekin, bu eğitim-öğretim yılının başlangıcında, yaklaşık çeyrek asırdır ilmek ilmek ördükleri Türkiye'nin eğitim altyapısının güçlendirilmesi çabalarının uluslararası arenada da karşılık bulduğunu gördüklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002 yılından itibaren eğitimde teknolojik ve fiziki altyapıları geliştirecek adımlar attıklarını dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"2003 yılından itibaren Türkiye'deki bütün bütçeler arasında eğitim-öğretime birinci sırada yer verildi. Bunun neticesini derslik başına düşen öğrenci sayılarını, öğretmen başına düşen öğrenci sayılarını dünya ortalamalarının üzerine, OECD ortalamalarının üzerine çekerek gördük. Bunlar fiziki göstergelerdi. Bunları açıkladığımızda, bunlardan bahsettiğimizde muhalefetin 'Tamam bunları yapıyorsunuz ama sonuç? PISA'da yine başarılı olamadık. PISA skorlarımız şöyle' gibi eleştirilerle karşı karşıya kalıyorduk. 2015 yılından itibaren Türkiye, PISA göstergelerinde, matematik, fen bilimleri ve okuma-yazma, bu üç alanda yapılan sınavlarda veya değerlendirmelerde PISA Yönetim Kurulu Başkanının ifadesiyle 2015'ten itibaren Türkiye istikrarlı bir yükseliş gösterdi."

FARKLILIK GÖSTEREN ÜLKELERİN BAKANLARINDAN İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ

Tekin, 2025 yılını kapsayan ve geçen hafta sonuçları açıklanan PISA uygulamasında Türkiye'nin her alanda ortalamasını yükselten tek OECD ülkesi olduğunu belirterek, farklı ülkelerin eğitim bakanlarının bulunduğu ortamda uluslararası bağımsız bir derecelendirme mekanizmasının Türkiye ve Türkiye'deki eğitim sistemine ilişkin övgü dolu cümlelerinden dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Toplantı çıkışında birçok ülkenin bakanının Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini paylaşması için kendilerine iş birliği teklif ettiğini anlatan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi, muhalefetin bütün engelleme çabalarına rağmen dik duruşu, öğretmen arkadaşlarımızın ve idarecilerimizin sürece sahip çıkışları neticesinde böyle bir sonuca eriştik. Bu sonucu, bu güzellikleri yaşatan herkese teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Tekin, Yalova'daki eğitim yatırımlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"2002-2003 eğitim-öğretim yılında Yalova'da toplam 1599 öğretmenimiz varmış, bugün 3 bin 929 öğretmenle eğitim-öğretim hizmeti sunuyoruz ki bu uluslararası göstergelere de yansıyor. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 16, ortaokullarda 14, ortaöğretim kurumlarında 11. Bu gerçekten çok güzel bir istatistik. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 1171 olan derslik sayısı şu an 2 bin 682'ye yükseldi. 104 dersliğin de yapımı devam ediyor."

Bu yıl eğitim-öğretim temasının, demokrasi, insan hakları, milli birlik gibi konuların anlatılması hedeflenerek, "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" olarak belirlendiğini aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de emaneti olan dünya barışına katkı sağlamak anlamındaki misyonumuza, çocukların dünya barışına sahip çıkma bilinciyle yetişme arzusuna da uygun biçimde okullarımızda Filistin ve Gazze'deki çocuklarımız için bugüne kadar yürüttüğümüz etkinliklere ilave olarak 'Uçurtmaları Vurmasınlar, Gökyüzü Çocukların Olsun' mottosuyla okullarımızda yine Gazze'deki çocuklara ve onların bağımsızlıklarını destekleyecek etkinlikleri yapacağız."

Bakan Tekin, Yalova Esenköy'deki Hizmet İçi Eğitim Merkezi'nde Türkiye'nin her tarafından belirli periyotlarla öğrencilerin gelip etkinlik yapacağı bir bilim merkezi kuracaklarını bildirerek, "Onu da 2027 yatırım programımıza aldık. Gerçekten çok güzel bir proje oldu. Projeyi TÜBİTAK ile beraber yürütüyoruz. Özellikle yapay zekanın, teknolojinin gençlerimiz ve çocuklarımız arasında çok ilgi uyandırdığı bir dönemde, bu tür yetkinlikleri alanında uzman kişilerle birlikte geliştirebilecekleri gerçekten herkesin imrenerek bakacağı, 'Ben de oraya gitmek istiyorum' diyeceği çok güzel bir proje oldu. O da Yalova halkına ve ülke çocuklarımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.