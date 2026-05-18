Yusufeli Barajı'nda Su Seviyesi Düştü, Tekkale Köyü Ortaya Çıktı

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, su altında kalan köylerinden yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini su altında bıraktı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olan Yusufeli Barajı'nda, su seviyesinin yaklaşık 100 metre çekilmesi ile daha önce su altında kalan 7 köyden Tekkale köyünde bağ, bahçe, cami, okul ve yollar gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görmek için bölgeye gelenler, hatıralarını yad etti, duygusal anlar yaşadı.

'KÖYÜMÜZDE ANILARIMIZI TAZELİYORUZ'

Suların çekilmesiyle köyüne gelip anılarını tazeleyen Kazım Demir, "Baraj, köyümüzü sular altında bıraktığından beri zaman zaman buraya gelip anılarımızı tazeliyoruz. Hayatın gerçekleri tabii. Okulumuz da gün yüzünde çıkmış. 60 yıl önce bu ilkokulda okudum. Arazilerimizin ve bağ yerlerimizin büyük bir bölümü sular altında kaldı. Barajda gerekli tabi ama bizde gelip buraları görünce anılarımızı yeniliyoruz. Namaz kıldığımız caminin de içerisi tahrip olmuşö dedi.

'MEZUN OLDUĞUM OKULU GÖRÜNCE DUYGULANDIM'

Su altında kalan ilkokulunu görünce duygulandığını ifade eden Muammer Sucu, "Yazları memleketimize gelip, hasretlik gideriyoruz. Geldiğimiz zaman su seviyesi düşmüş oluyor. Ekip, biçtiğimiz arazilerimiz sular altında kalmış. Görüp hasret giderip, duygulanıyoruz. Köyümüzün okulunda 60 sene önce bende okudum, mezun olduğum okulu görünce duygulandımö diye konuştu.

Haber- Kamera: Nusret DURUR/ARTVİN,