Yusufeli Barajı'nda Su Seviyesi Düştü, Tekkale Köyü Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yusufeli Barajı'nda Su Seviyesi Düştü, Tekkale Köyü Ortaya Çıktı

18.05.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yusufeli Barajı'nda su seviyesinin 100 metre çekilmesiyle Tekkale köyü gün yüzüne çıktı.

TÜRKİYE'nin gövde yüksekliği bakımından en yükseği olan Artvin'deki Yusufeli Barajı'nda enerji üretimi sürerken, su seviyesinin yaklaşık 100 metre çekilmesi ile daha önce su altında kalan Tekkale köyünde okul, cami, yollar ve araziler gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görmek için bölgeye gelenler, hatıralarını yad etti.

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, su altında kalan köylerinden yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini su altında bıraktı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olan Yusufeli Barajı'nda, su seviyesinin yaklaşık 100 metre çekilmesi ile daha önce su altında kalan 7 köyden Tekkale köyünde bağ, bahçe, cami, okul ve yollar gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görmek için bölgeye gelenler, hatıralarını yad etti, duygusal anlar yaşadı.

'KÖYÜMÜZDE ANILARIMIZI TAZELİYORUZ'

Suların çekilmesiyle köyüne gelip anılarını tazeleyen Kazım Demir, "Baraj, köyümüzü sular altında bıraktığından beri zaman zaman buraya gelip anılarımızı tazeliyoruz. Hayatın gerçekleri tabii. Okulumuz da gün yüzünde çıkmış. 60 yıl önce bu ilkokulda okudum. Arazilerimizin ve bağ yerlerimizin büyük bir bölümü sular altında kaldı. Barajda gerekli tabi ama bizde gelip buraları görünce anılarımızı yeniliyoruz. Namaz kıldığımız caminin de içerisi tahrip olmuşö dedi.

'MEZUN OLDUĞUM OKULU GÖRÜNCE DUYGULANDIM'

Su altında kalan ilkokulunu görünce duygulandığını ifade eden Muammer Sucu, "Yazları memleketimize gelip, hasretlik gideriyoruz. Geldiğimiz zaman su seviyesi düşmüş oluyor. Ekip, biçtiğimiz arazilerimiz sular altında kalmış. Görüp hasret giderip, duygulanıyoruz. Köyümüzün okulunda 60 sene önce bende okudum, mezun olduğum okulu görünce duygulandımö diye konuştu.

Haber- Kamera: Nusret DURUR/ARTVİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yusufeli Barajı'nda Su Seviyesi Düştü, Tekkale Köyü Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

11:29
Pakistan, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:44:35. #7.12#
SON DAKİKA: Yusufeli Barajı'nda Su Seviyesi Düştü, Tekkale Köyü Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.