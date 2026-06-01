Artvin'in Yusufeli ilçesinde horoz dövüşü yaptırdığı tespit edilen 39 kişiye 508 bin 248 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede horoz dövüşü yaptırarak bahis oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, horoz dövüştürmek suretiyle bahis oynadıkları belirlenen 39 kişiye 508 bin 248 lira idari para cezası uyguladı.
Operasyonda 42 horoz muhafaza altına alındı, bahisten kazanıldığı değerlendirilen 39 bin 70 liraya el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Yusufeli'nde Horoz Dövüşüne 39 Kişiye Cezası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?