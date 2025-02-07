Yusufeli'nde Kayan Viyadük İçin Önlemler Alındı

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde 'Kayan viyadük' için ölçüm cihazları takıldı

ARTVİN - Artvin- Erzurum karayolu üzerinde Yusufeli Barajı kapsamında yapılan Şilenkar Viyadüğünde devam eden kaymalar ve çatlamalar için ölçüm cihazları takılarak sondaj çalışması yapıldı.

Artvin-Erzurum karayolunun 75. kilometresinde bulunan 530 metre uzunluğundaki Şilenkar Viyadüğü Yusufeli Barajı kapsamında yapılarak önceki yıl hizmete açıldı. Aynı zamanda Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan güzergahlardan biri olan viyadük üzerinde Nisan 2024 yılında kaymalar ve çatlamalar meydana gelmişti. Viyadük üzerinde bulunan şeritler kaymadan kaynaklı kıvrımlı hale gelirken, yer yer gözle görülür açılmalar da oluştu. Baraj gölü sonrası yaşanan kaymadan kaynaklı olduğu belirtilen çatlamalar için Karayolları Bölge Müdürlüğü teknik ekipleri inceleme başlattı. Sondaj çalışmasının yanı sıra ölçüm cihazları takılarak, viyadüğün takibi devam ediyor.

Bölge halkından Ozan Çakmakoğlu kayan viyadükle ilgili "Bu viyadükte 8 ay önce çatlama ve kaymadan dolayı zemin etüdü yapıldı. Sonradan bir gelişme olmadı, hatta çatlamalar arttı. Çatlaklar günden güne devam ediyor. Hem uluslararası bir yol hem de köyümüzün yolu olduğu için akıbetini merak ediyorum" ifadelerini kullandı.