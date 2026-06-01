Yusufeli'nde Yasa Dışı Horoz Dövüşü Operasyonu

01.06.2026 13:54
Jandarma, Yusufeli'nde horoz dövüştüren 39 kişiye toplam 508 bin TL ceza kesti.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, jandarma operasyonunda, horoz dövüştürüp yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 39 kişiye toplam 508 bin 248 TL idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16 Mayıs'ta yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Yusufeli ilçesinde yasa dışı bahis amaçlı horoz dövüşü organize edildiği belirlendi. Ekiplerin tespit edilen adrese yaptığı baskında 42 horoz, 18 demir kafes, 31 taşıma kafesi, 1 dövüş ringi, 1 horoz tartı aparatı, 2 yivsiz av tüfeği, 1 bahis defteri ve bahisten elde edildiği değerlendirilen 39 bin 70 TL'ye el konuldu. Operasyonda ele geçirilen 42 horoz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında, alanda bahis oynadığı ve horoz dövüştürdüğü tespit edilen 39 kişiye toplam 508 bin 248 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, her türlü yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: DHA

