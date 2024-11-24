Yusufeli Yollarında 2 Yılda 929 Bin Araç Geçti - Son Dakika
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Yusufeli Yollarında 2 Yılda 929 Bin Araç Geçti

Yusufeli Yollarında 2 Yılda 929 Bin Araç Geçti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşa edilen 69,2 kilometre uzunluğundaki yolların, 2 yıl içinde 929 bin araca hizmet verdiğini açıkladı. Yeni yollar, bölgedeki ulaşım standartlarını artırarak güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunuyor.

24.11.2024 12:08  Güncelleme: 12:09
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 69,2 kilometre uzunlukta inşa edilen Artvin'in Yusufeli ilçesi yollarından 2 yılda 929 bin aracın geçtiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, 2022 yılında hizmete açılan Yusufeli yollarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Yusufeli yollarından 2 yılda 929 bin aracın geçtiğini belirterek, "Yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede ulaşım standardını artırarak daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunduk. 2022 yılında hizmete açtığımız Yusufeli yolları, Artvin'i Erzurum'a, Kafkasları ve Karadeniz Sahil Kesimini ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan Kuzey-Güney aks standardını önemli ölçüde yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

Yusufeli Barajı kapsamında bir bölümü sular altında kalan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerlerine ulaşım sağlanabilmesi için inşa edilen Yusufeli yollarının bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "3 kesim halinde tam 69,2 kilometre uzunlukta inşa ettiğimiz projemiz 56,7 kilometrelik kesiminde 39 tünel, 3,6 kilometrelik kesiminde ise 19 köprü ve viyadük ile vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Proje kapsamında bölgedeki yerleşkelerin yola bağlantısını sağlayan 5 farklı seviyeli ve 12 hemzemin olmak üzere 17 kavşak bölgede ulaşımı kolaylaştırıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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