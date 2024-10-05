Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 28'ye Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 28'ye Düştü

Yuvacık Barajı\'nda Su Seviyesi Yüzde 28\'ye Düştü

Kocaeli'nin Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azalmaya devam ediyor; su tasarrufu uyarıları yapılıyor.

05.10.2024 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 28'e düştü. Su takviyesine rağmen düşüş sürerken, barajın yapılması ile sular altında kalan köprülerden biri gün yüzüne çıktı.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümü karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, yüzde 28 doluluk ile 14 milyon 580 bin metreküp su kaldı. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajın su seviyesinde, yağışların azlığı ve sıcak hava nedeniyle hızlı düşüş yaşanıyor.

SAPANCA GÖLÜ'NDEN TAKVİYE

Sapanca Gölü'nden yapılan su takviyesine rağmen düşüş sürerken, azalan su seviyesiyle köyleri birbirine bağlayan, barajın yapılmasıyla sular altında kalan köprülerden biri ile su kemeri kalıntısı gün yüzüne çıktı. Suyun çekildiği alanlarda toprakta çatlaklar oluştuğu görülürken, köprünün olduğu kısımda da su seviyesinin azlığı dikkat çekti.

'YAĞIŞ OLURSA HERHANGİ BİR SIKINTI OLMAZ'

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Sapanca Gölü'nden su alımına devam edildiğini açıklayarak, "Barajdaki durum normal seviyede. Bu ay ya da önümüzdeki ay yağış olursa, içme suyu konusunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Şu anki durum geçen sene hariç önceki yıllara oranla aynı seviyede, normal seyrediyor" dedi.

'SU TASARRUFUNA İHTİYACIMIZ VAR'

Vatandaşlara da su kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Sağlık, "Kocaeli olarak su tasarrufuna ihtiyacımız var; çünkü su kaynaklarımız sınırlı. Kocaeli, yaklaşık 5 aydır doğru düzgün yağış almadı. Son yılların en sıcak aylarını yaşadık. İyi ki Sapanca hattını yapmışız yoksa Yuvacık Barajı'nda sıkıntılar yaşayabilirdik. Bütün tedbirleri alıyoruz ama asıl tedbiri vatandaşlarımız su tasarrufu konusunda almalı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sapanca Gölü, Sapanca, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 28'ye Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
13:12 TFF’de büyük skandal Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:29 Fatih’teki çifte cinayette kan donduran detay Fatih'teki çifte cinayette kan donduran detay
15:40 Şanlıurfa’da bir ilk Kadın otobüs şoförü görevine başladı Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:21 Beyoğlu sapıklarından birinin ’ahlak’ paylaşımı “pes artık“ dedirtti Beyoğlu sapıklarından birinin 'ahlak' paylaşımı "pes artık" dedirtti
15:18 Hamsilere adım adım takip Hamsilere adım adım takip
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 13:44:40. #1.13#
SON DAKİKA: Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 28'ye Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement