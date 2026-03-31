31.03.2026 19:49
Kocaeli'nin Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 96'ya ulaştı, su Sapanca Gölü'ne aktarılıyor.

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 96'ya ulaştı. Artan kapasite nedeniyle kontrollü su salınımı başlatılırken, tersine çevrilen terfi hattı üzerinden bırakılan su Sapanca Gölü'ne aktarılıyor.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 96'ya ulaştı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 51 milyon metreküp kapasiteli barajda 49 milyon 57 bin metreküp su bulunuyor. Artan doluluk oranı nedeniyle baraj kapakları açılarak kontrollü su salınımına başlandı. İSU tarafından yürütülen uygulama kapsamında, Yuvacık Barajı'ndan salınan suyun Sapanca Gölü'ne aktarılması için Sapanca Terfi Merkezi'nde teknik düzenleme yapıldı. Mevcut terfi istasyonu ile boru hattı üzerindeki vana ve ekipmanların akış yönü tersine çevrilerek göle su transferi sağlandı. Balaban Deresi ile Yuvacık Barajı'nı besleyen birçok dere üzerinden daha önce Yuvacık Arıtma Tesisi'ne yönlendirilen su da dere hattı aracılığıyla Sapanca Gölü'ne ulaştırılıyor.

SAPANCA GÖLÜ'NE 'CAN SUYU'

Su aktarımıyla kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olan Sapanca Gölü'ne katkı sağlanması hedefleniyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre Sapanca Gölü'nün su seviyesi 29.29 olarak ölçüldü.

Öte yandan Kocaeli'de 2025 yılı Aralık ayında Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 1'e kadar gerilemişti. Kış aylarında etkili olan kar yağışı ve son dönemde aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, su seviyesinin yeniden yükselmesinde etkili oldu.

Kaynak: DHA

