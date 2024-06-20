Yuvadan düşen yavru kırlangıca itfaiye yardımı - Son Dakika
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Yuvadan düşen yavru kırlangıca itfaiye yardımı

Rize'de apartmanda ki yuvasından düşen serçe yavrusu itfaiye ekipleri tarafından tekrardan yuvasına bırakıldı. Rize'nin Ardeşen İlçesine bağlı Merkez Mahallesi Doktor Nizamettin Alemdar sokak üzerinde bulunan bir binanın borularının üzerinde kırlangıçlar tarafından yuva yapıldı. Yuvalardan birinde bir yavru kırlangıç yuvadan düşerek binanın kenarında durmaya başladı. Yoldan geçen vatandaşlar yavru kuşu görünce ilk önce yara aldığını düşünerek kontrol etmek için yavruya yaklaştı. Vatandaşlar kuşa hiç dokunmadan gözleriyle yaptıkları kontrolde hiçbir sıkıntı olmadığını fark edince durumu Kaçkar Bölge İtfaiyesine bildirdi. Bölgeye giden İtfaiye ekipleri yuvadan düşen kırlangıcı yerine bırakmak için hazırlıklarına başladı. Ekipler eldiven yardımıyla ellerine aldığı yavruyu hiç zarar vermeden merdivenli araç yardımıyla yuvaya doğru hareket etti. Yavru kırlangıç itfaiye ekiplerinin yardımıyla yuvasında tekrardan yaşamına devam etti. Kuşu fark edip itfaiye ekiplerine çağrıda bulunduklarını ifade eden Kayhan Çevik, 'Yukarıda ki yuvadan aşağıya kırlangıç yavrusu düştü. Kaçkar Bölge İtfaiyesini çağırdık. Sağ olsunlar geldiler. Yavruyu yuvaya koydular. Kaçkar Bölge İtfaiyesine teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

20.06.2024 14:59
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Yuvadan düşen yavru kırlangıca itfaiye yardımı

RİZE - Rize'de apartmanda ki yuvasından düşen serçe yavrusu itfaiye ekipleri tarafından tekrardan yuvasına bırakıldı.

Rize'nin Ardeşen İlçesine bağlı Merkez Mahallesi Doktor Nizamettin Alemdar sokak üzerinde bulunan bir binanın borularının üzerinde kırlangıçlar tarafından yuva yapıldı. Yuvalardan birinde bir yavru kırlangıç yuvadan düşerek binanın kenarında durmaya başladı. Yoldan geçen vatandaşlar yavru kuşu görünce ilk önce yara aldığını düşünerek kontrol etmek için yavruya yaklaştı. Vatandaşlar kuşa hiç dokunmadan gözleriyle yaptıkları kontrolde hiçbir sıkıntı olmadığını fark edince durumu Kaçkar Bölge İtfaiyesine bildirdi. Bölgeye giden İtfaiye ekipleri yuvadan düşen kırlangıcı yerine bırakmak için hazırlıklarına başladı. Ekipler eldiven yardımıyla ellerine aldığı yavruyu hiç zarar vermeden merdivenli araç yardımıyla yuvaya doğru hareket etti. Yavru kırlangıç itfaiye ekiplerinin yardımıyla yuvasında tekrardan yaşamına devam etti.

Kuşu fark edip itfaiye ekiplerine çağrıda bulunduklarını ifade eden Kayhan Çevik, "Yukarıda ki yuvadan aşağıya kırlangıç yavrusu düştü. Kaçkar Bölge İtfaiyesini çağırdık. Sağ olsunlar geldiler. Yavruyu yuvaya koydular. Kaçkar Bölge İtfaiyesine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yuvadan düşen yavru kırlangıca itfaiye yardımı - Son Dakika

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