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Yuvasından düşen karga yavrusu yuvasına bırakıldı

AKSARAY - Aksaray'da ağaçtaki yuvasından aşağıya düşen karga yavrusu itfaiye ekiplerince yuvasına bırakıldı.

Olay, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fakülte bahçesinde bir ağacın tepesinde bulunan yuvadan bir yavrunun düştüğü fark eden öğrenciler hemen ağacın altındaki düşen yavruya müdahale etti. Yavrunun yaşadığını ve her hangi bir yarasının da olmadığını belirleyen öğrenciler kendi imkanlarıyla yavruyu ağacın üzerindeki yuvasına bırakmak istese de başarılı olamayınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Merdivenli kurtarma aracıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen yavruyu alarak kafesli merdivenle ağacın üzerindeki birden fazla yavrunun bulunduğu yuvaya bıraktı. İtfaiye erleri öğrenciler tarafından takdirle karşılanırken itfaiye ekipleri de yayvanları karşı duyarlılığından öğrencilere teşekkür etti.