Yüzde 90 Engelli Tuana Akar, Üniversite Mezuniyeti ile Gururlandı - Son Dakika
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Yüzde 90 Engelli Tuana Akar, Üniversite Mezuniyeti ile Gururlandı

15.06.2025 18:40  Güncelleme: 18:43
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21 yıl boyunca kızının eğitimi için mücadele eden Filiz Akar, engelli kızı Tuana'nın Anadolu Üniversitesi'nden mezun olmasıyla büyük bir gurur yaşadı. Çaycuma Belediye Başkanı'nın desteği sayesinde eğitimine devam eden Tuana, azimle hayallerine ulaşmanın önemini vurguladı.

Yüzde 90 engelli kızının eğitimi için 21 yıldır çabalayan anne mezuniyet gururu yaşadı

Belediye başkanının desteği ile liseyi bitiren engelli kız, üniversite mezuniyeti yaşadı

Anne Filiz Akar:

"Kızımla gurur duyuyorum, bir öğrenci nasıl okula gittiyse bende o şekilde gittim geldim"

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi'nde Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun olan omurilik felçli ve yüzde 90 engelli kızı Tuana Akar'ın eğitimi için 21 yıldır çaba gösteren anne Filiz Akar, "Kızımla gurur duyuyorum, her gün okula gittim geldim, bir öğrenci nasıl gittiyse bende o şekilde gittim geldim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı, Açıköğretim Sistemi, Çocuk Üniversitesi ve Tazelenme Üniversitesinin, mezuniyet töreni Yunus Emre Kampüsü içerisinde bulunan spor salonunda düzenlendi. Doğuştan omurilik felçli ve yüzde 90 engelli olan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Tuana Akar Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirerek mezuniyet coşkusu yaşadı.

Anne Akar, 21 yıldır engelli kızına tek başına bakıp, okuttu

2005 yılında eşini bağırsak kanserinden kaybeden anne 51 yaşındaki Filiz Akar 21 yıldır kızının eğitimde sürekli yanında olduğunu aktardı. Eşi vefat ettikten sonra Kıbrıs Gazisi babası ile kızının eğitimi için çaba gösterdiğini belirten anne Akar, babasını ise 2019 yılında kaybettiği öğrenildi. Lise eğitimi için ulaşım masraflarını karşılayamadıkları için Çaycuma Belediye Başkanı Sayın Bülent Kantarcı'nın Tuana'ya özel servis tahsis ettiğini ve bu destekle kızının okuduğunu belirten anne Filiz Akar, belediye başkanına teşekkür etti.

"Başarılı bir şekilde çalışma hayatını sürdürmek istiyorum"

Mezuniyeti hakkında konuşan Tuana Akar, "Yüzde 90 bedensel engelliyim. Öncelikle ailem ve abim sayesinde aştım diyebilirim. Üniversite hayatım güzel geçti bu yolda bana destek olan anneme, anneanneme ve tüm aileme çok teşekkür ediyorum. Bu yolda bana destek olan Çaycuma Belediye Başkanı Sayın Bülent Kantarcı'ya da teşekkürü bir borç bilirim. Gerçekten herkese tavsiye ederim, yılmasınlar, azim etsinler ve başarsınlar diyorum. Bundan sonraki hedeflerimde başarılı bir şekilde çalışma hayatını sürdürmek istiyorum. Çok hayalini kurdum. Bundan 10-15 gün öncesinden hayal ettim diyebilirim. Çok güzel bir atmosfer herkesin bunu yaşamasını isterim. Benim gibi olan veya diğer arkadaşlarıma da üniversite okuyup kendi ayakları üzerinde durup bu heyecanı yaşamalarını tavsiye ederim" dedi.

"Öğrenci nasıl gittiyse bende o şekilde gittim geldim"

Kızının sürekli eğitimi için ona destek verdiği Filiz Akar, "Çok mutluyum, tarifi yok. Kızımla gurur duyuyorum, söylenmez yaşanır. Bende heyecanlıydım bu heyecanın tarifi yok. Hiç bıkmadım yılmadım, getirdim. Hep mücadelesini verdim. Her gün gittim geldim besledim. Bir öğrenci nasıl gittiyse bende o şekilde gittim geldim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Belediye, Çaycuma, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüzde 90 Engelli Tuana Akar, Üniversite Mezuniyeti ile Gururlandı - Son Dakika

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